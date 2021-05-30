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Екатерина Климова рассказала о жертвах в профессии артиста
Фото: instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова рассказала о жертвах в профессии артиста

Юлия Павлушова

Звезды

Российская актриса Екатерина Климова, которая воспитывает четверых детей от разных браков, рассказала, что ей нравится роль многодетной мамы.

По словам артистки, время с детьми является для нее приоритетным. Однако из-за особенностей профессии она может пропустить какие-то домашние мероприятия. Она назвала такие ситуации «жертвами».

— Дети для меня — все. Никогда не стоял вопрос: рожать или не рожать. В моем сознании нет другого варианта. Я — сначала женщина, которая по своим предназначениям на этой Земле должна стать матерью, должна выполнить свою функцию, а потом уже артистка, — сказала Екатерина Климова в эфире программы «Однажды…» на НТВ.

Ранее Екатерина Климова в роскошном платье прошлась по улицам Москвы.

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Екатерина Климовадетиактриса
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