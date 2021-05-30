Тысячи грузовиков скопились на границе Белоруссии и ЕС

Фото: Пелагия Замятина,«Вечерняя Москва»

В очередях на выезд из Белоруссии в страны Европейского союза скопилось более 2,6 тысячи грузовиков. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Госпогранкомитет республики.

Уточняется, что в 18 часов перед пунктом пропуска «Григоровщина» собралось свыше 310 большегрузов, а на пункте «Урбаны» — более 340 грузовиков.

На польском направлении, в «Брузгах», остановились свыше 200 машин, на пункте «Козловичи» — больше 120. Кроме того, больше 180 грузовиков ожидают на пропускном пункте «Видзы», на «Котловке» — более 310, на «Каменном логе» — больше 470.

При этом очередей на выезд на Украину не зафиксировали.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что товарооборот России и Белоруссии выйдет на «доковидный» уровень.

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