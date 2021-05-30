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Врач объяснил, как спасти отношения после 40 лет
Фото: pexels.com / cottonbro

Врач объяснил, как спасти отношения после 40 лет

Илья Ашуров

Общество

Для многих людей 40 лет — своего рода граница между молодостью и старостью. Зачастую к этому возрасту появляется чувство неудовлетворенности своим партнером. О том, почему это происходит, рассказал врач-сексолог, президента «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук.

По его словам, с 30 лет у мужчин начинает снижаться уровень гормона тестостерона. Вместе с этим на мужской потенциал негативно влияют накопившиеся вредные привычки.

В свою очередь женщины в этом возрасте становятся особенно чутки к своей внешности. Они следят за каждой появившейся морщинкой и набранным граммом.

— На этом фоне накапливаются порой взаимные претензии, обиды, разочарования, появляется ощущение, что партнер не способен быть интересным, — отметил специалист.

Таким образом, взаимная неприязнь накапливается. В какой-то момент партнеры начинают помышлять о разводе. Однако, по мнению специалиста, нельзя просто так выходить из длительных отношений — нужно бороться, иначе всякие отношения будут обречены на неудачу. Важно понимать: идеальных людей не бывает, и порой лучше реанимировать свои нынешние отношения, чем вступать в новые.

Эксперт рекомендует парам, которые зашли в подобный тупик, уделять друг другу больше времени, устраивать насыщенный и интересный совместный досуг. При необходимости следует обратиться к услугам профессионального семейного психотерапевта, сообщает 5-tv.ru.

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