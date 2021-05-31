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Россиянка Татьяна Меженцева победила на «Детской Новой волне»
Фото: youtube.com

Россиянка Татьяна Меженцева победила на «Детской Новой волне»

Юлия Курганова

Музыка

Россиянка Татьяна Меженцева победила в Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». Он проходил в Международном детском центре «Артек».

Второе место заняла Софи Сингх из Индии, третье — Каринэ Меграбян (Армения). Приз зрительских симпатий получил россиянин Валерий Кузаков.

В этом году на конкурс было подано более тысячи заявок, финалистами стали 12 участников из семи стран, передает ТАСС.

В жюри работали два состава: первая часть — Игорь Крутой, Александр Буйнов, Юлия Савичева и Алсу, вторая часть — популярные тиктокеры-миллионники Dava (Давид Манукян), Zolotova (Вероника Золотова), Gary Grey (Герман Черных) и Karina Kross (Карина Лазарьянц).

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