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Бывший повар Путина рассказал о его кулинарных предпочтениях
Фото: pixabay.com/ru

Бывший повар Путина рассказал о его кулинарных предпочтениях

Юлия Курганова

Общество

Президент России Владимир Путин отдает предпочтение мясным блюдам. Об этом рассказал повар из Франции Жером Риго, который несколько лет работал в Кремле.

— Перед началом рабочего дня армейские врачи проверяли мои продукты в лаборатории. Мне нужно было ждать их разрешения, чтобы накрыть стол для президента, — сообщил он в интервью Paris Match.

По словам Риго, ему доводилось проводить банкеты для российской элиты на две тысяч персон, но детали работы в Кремле он раскрыть не может, потому что обязан хранить государственную тайну.

Повар добавил, что его российские коллеги достигли высокого мастерства, достойного знаменитых звезд «Мишлен», и удивился, что их не приглашают работать во Францию.

Ранее ресторатор рассказал, как подбирают продукты для президентского стола.

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