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Государственный Кремлевский дворец застраховали на восемь миллиардов рублей
Фото: АГН Москва

Государственный Кремлевский дворец застраховали на восемь миллиардов рублей

Полина Долганова

Общество
Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1с14Карта всех событий

Государственный Кремлевский дворец, в который входят сами здания, отделка, декорации и костюмы, застраховали на 8 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе компании «Сбербанк страхование».

Так, страховка распространяется на 25 зданий и сооружений, мебель, предметы интерьера, оборудование и многое другое.

Кроме того, договором были предусмотрены риски возгорания на территории, пишет РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Государственный Кремлевский Дворец был построен в 1961 году за 16 месяцев, комплекс зданий находится на территории Московского Кремля.

Здание было построено по инициативе Никиты Хрущева по проекту авторского коллектива под руководством архитектора Михаила Посохина. Многие архитектурные элементы были специально привезены из-за рубежа.

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