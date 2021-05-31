Волонтерский штаб Евгения Попова собирает подписи в защиту Олимпийской велотрассы

Фото: Анна Железняк

Евгений Попов, журналист телеканала «Россия 1», поддержал волонтеров своего штаба на легкоатлетическом забеге, который стал одним из событий городского семейного фестиваля «Лица района». Телеведущий напомнил собравшимся на праздник о самых значимых для жителей района Крылатское проектах волонтерского штаба.

— С помощью активных горожан мы смогли защитить Крылатский лес от сомнительного обустройства. Почти 1000 подписей, собранные волонтерами, позволили остановить проект, и теперь мы будем добиваться его полной отмены, — рассказал Евгений Попов.

Сегодня, по словам основателя волонтерского штаба, добровольцы работают над новой задачей — помогают жителям района сохранить от застройки Олимпийскую велотрассу.

— Этот уникальный объект, где были поставлены десятки рекордов, и сейчас тренируются спортсмены и местные жители, не должен исчезнуть с карты столицы. Волонтеры штаба продолжают сбор подписей в защиты велотрассы, — комментирует Евгений Попов.

Тележурналист дал старт легкоатлетическому забегу, в котором вместе с добровольцами его волонтерского штаба приняли участие семьи Западного округа. Спортсменам предстояло преодолеть три километра в не самых благоприятных погодных условиях. Победителями стала семья Глушко: самому старшему члену семьи — Валентине Николаевне — почти 74 года, самому младшему —Марку — скоро исполнится 4.

Кроме забега программа фестиваля включала мастер-классы по декупажу, ювелирному искусству, бисероплетению и аппликации. Желающие могли поучаствовать в квесте по истории западного округа или получить уроки танцев.

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