Волонтерский штаб Евгения Попова собирает подписи в защиту Олимпийской велотрассы
Евгений Попов, журналист телеканала «Россия 1», поддержал волонтеров своего штаба на легкоатлетическом забеге, который стал одним из событий городского семейного фестиваля «Лица района». Телеведущий напомнил собравшимся на праздник о самых значимых для жителей района Крылатское проектах волонтерского штаба.
— С помощью активных горожан мы смогли защитить Крылатский лес от сомнительного обустройства. Почти 1000 подписей, собранные волонтерами, позволили остановить проект, и теперь мы будем добиваться его полной отмены, — рассказал Евгений Попов.
Сегодня, по словам основателя волонтерского штаба, добровольцы работают над новой задачей — помогают жителям района сохранить от застройки Олимпийскую велотрассу.
— Этот уникальный объект, где были поставлены десятки рекордов, и сейчас тренируются спортсмены и местные жители, не должен исчезнуть с карты столицы. Волонтеры штаба продолжают сбор подписей в защиты велотрассы, — комментирует Евгений Попов.
Тележурналист дал старт легкоатлетическому забегу, в котором вместе с добровольцами его волонтерского штаба приняли участие семьи Западного округа. Спортсменам предстояло преодолеть три километра в не самых благоприятных погодных условиях. Победителями стала семья Глушко: самому старшему члену семьи — Валентине Николаевне — почти 74 года, самому младшему —Марку — скоро исполнится 4.
Кроме забега программа фестиваля включала мастер-классы по декупажу, ювелирному искусству, бисероплетению и аппликации. Желающие могли поучаствовать в квесте по истории западного округа или получить уроки танцев.
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