Власти ЦАР уведомили Россию о гибели троих россиян при подрыве мины

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Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) уведомили посольство России о гибели троих граждан РФ, которые подорвались на мине. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

— Власти ЦАР уведомили нас о том, что в результате подрыва мины погибли три гражданина России из числа инструкторов. По данным властей, наши инструкторы погибли 28 мая, — сказал он.

Ранее информацию о взрыве подтвердил РИА Новости официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.

Напомним, три гражданина России погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщила местная радиостанция Radio Ndeke Luka.

По данным СМИ, 27 мая в деревне Бандиба на северо-западе страны на мине подорвались две полицейские машины. В результате инцидента погибли пять человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы.

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