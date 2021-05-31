Президент Туркменистана объяснил, как стране удалось защититься от COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Власти Туркменистана зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» зимой 2021 года. При этом в стране до сих не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал, каким образом ему удалось уберечь свой народ от инфекции, захватившей весь мир.

— С самого начала возникновения угрозы коронавируса была разработана и подготовлена единая нацстратегия по борьбе с инфекцией, которая предусматривает целый ряд мер санитарно-эпидемического, организационного, финансового, правового, экономического, медицинского, карантинного характеров, — подчеркнул лидер государства.

Специально сформированная комиссия правительства руководит всей этой работой. Туркменские власти ввели поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. Параллельно с этим были организованы ограничения на воздушное сообщение страны с другими государствами, отмечает «МИР 24».

Помимо этого, граждане, которые прибывают в Туркменистан из-за рубежа, проходят тестирования, организованные подразделениями Минздрава и медицинской промышленности, и в случае необходимости — карантинно-режимные мероприятия.

Источник: mir24.tv

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