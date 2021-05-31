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Ежемесячно повышение квалификации проходят около двух тысяч работников транспорта
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Ежемесячно повышение квалификации проходят около двух тысяч работников транспорта

Василий Плиткин

Город

В Корпоративном университете транспортного комплекса Москвы ежемесячно обучаются и повышают квалификацию более двух тысяч сотрудников, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Московский метрополитен — один из крупнейших работодателей Москвы и Московской области. За последние 10 лет благодаря московскому метро в столице появилось более 20 тысяч рабочих мест, к 2025 году добавится еще 10 тысяч. В начале 2021 года сервис HeadHunter включил московское метро в топ-50 лучших работодателей страны: его признали одной из компаний с самыми высокоразвитыми HR-процессами. Сегодня численность сотрудников составляет 67 тысяч человек, при этом около 30 тысяч из них — моложе тридцати пяти лет.

— Для развития и обучения сотрудников в Москве создан Корпоративный университет транспортного комплекса. В нем сотрудники обучаются 62 профессиям, а ежемесячно повышение квалификации проходят порядка двух тысяч сотрудников. Здесь готовят будущие кадры, проводят повышение квалификации и разрабатывают единые стандарты для всего московского транспорта. В обучении используются самые новые методики и технологии — уникальные тренажеры-симуляторы транспорта произвели специально для Москвы, а образовательные программы разрабатывают педагоги с многолетним опытом и стажем, — рассказал заммэра.

Он также отметил, что сотрудники первой линии обязательно проходят курс по стандарту обслуживания пассажиров.

— Он зачастую строже, чем в крупнейших банках или авиакомпаниях, — добавил Ликсутов.

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