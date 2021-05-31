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Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о минировании
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о минировании

Полина Долганова

В мире

Самолет авиакомпании Ryanair, который совершал рейс Дублин — Краков, совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе на борту в воскресенье, 30 мая. Об этом сообщает издание Bild.

На борту воздушного судна находились 160 человек, они были эвакуированы по прилете.

Позже багаж пассажиров был осмотрен, взрывоопасных устройств обнаружено не было.

Самолет простоял в Германии до утра 31 мая. Пассажиры будут отправлены в место назначения другим рейсом.

Напомним, ранее самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

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