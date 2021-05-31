Нарколог Евгений Брюн объяснил, в чем опасность электронных сигарет

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что в электронных сигаретах содержатся вещества, обладающие токсическими и канцерогенными свойствами. Они могут вызвать значительные патологические изменения в организме, предупредил врач.

— В электронных сигаретах присутствует пропиленгликоль, глицерин, альдегиды, летучие органические вещества, полициклический ароматический углеводород, табакоспецифические нитрозамины, металлы, частички силиката и другие составляющие, содержащиеся в испаряемой жидкости. Многие из них обладают токсическими и канцерогенными свойствами и могут вызывать значительные патологические изменения — пояснил Брюн.

В изделиях, использующих ароматизаторы с запахом конфет, например, содержится вещество диацетил. По словам Брюна, оно может вызвать воспаления, образование рубцов и сужение бронхиол (маленьких дыхательных путей в легких). Из-за этого человек не будет получать достаточного количества кислорода.

Также специалист сообщил, что большое количество ароматизаторов в электронных сигаретах делает их потенциально токсичными для беременных женщин, отмечает агентство «Москва».

Ранее психолог назвал несколько шагов к отказу от курения.

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