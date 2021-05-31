«Хитрый Дава»: психолог резко отозвалась о «подсидевшем» Бузову Манукяне

Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Психолог Вероника Степанова считает, что блогер и певец Давид Манукян «подсидел» свою бывшую девушку, артистку Ольгу Бузову.

— Бузову подсидел Дава, хитрющий какой, правда? Какой он хитрый! Сбылись мои пророческие слова, помните, я вам говорила, что я этому Даве не доверяю? И слезу ведь пустит, и такой весь человечный, — резко заявила психолог в ролике на своем YouTube-канале.

По мнению Степановой, артисты и актеры, как и спортсмены, — не очень умные люди. Зрители и поклонники наделяют образом их героя, которого те транслируют с экранов. Но по факту Степанова видит только «обезьянку, которая умеет подражать».

Ранее Дава опубликовал фото со съемочной площадки «Дома-2». На проекте много лет работала Бузова в качестве участницы, а затем телеведущей.

Читайте также: Дава заявил, что его не волнует мнение Бузовой о его работе на «Доме-2»