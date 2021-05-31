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Москвичи стали чаще официально менять имена
Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Москвичи стали чаще официально менять имена

Юлия Евграфова

Общество

За первые четыре месяца 2021 года ощутимо выросло число москвичей, сменивших имя, в сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Причем, согласно федеральному закону, в понятие «имя» входят фамилия, собственное имя и отчество. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

— Данную услугу в столичных ЗАГСах в январе-апреле 2021 года получили около 4,5 тысяч граждан, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это в том числе связано с тем, что в апреле 2020 года москвичи соблюдали режим самоизоляции, и ЗАГСы Москвы оказывали услуги по предварительной записи. Получить услугу по перемене имени можно, только лично обратившись в отдел ЗАГС, — уточнили специалисты.

Как пояснили «ВМ», за услугой по перемене имени женщины обращаются в три раза чаще мужчин. Самая распространенная причина, конечно, смена фамилии после вступления в брак.

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ЗАГСы Москвысменил имямосквичи
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