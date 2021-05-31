Эксперты по финансам рассказали, как сохранить и приумножить деньги

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Большинство людей, начинающих копить деньги, задается вопросом: как лучше хранить сбережения. Финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» и Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина подробно рассказала об этом.

— Если мы говорим о финансовой подушке безопасности, то сбережения нужно размещать в ликвидные и надежные активы, обеспечивающие сохранность средств и их защиту, в том числе от инфляции, — объяснила эксперт.

Самым надежным и простым инструментом для этого она назвала депозит с капитализацией процентов. По ее словам, это выгодно по нескольким причинам. Деньги защищены от физической утраты. Эти вклады находятся «под охраной» государства. Помимо этого, снять сбережения с депозита очень просто. И хоть и невысокий, но стабильный доход от такого способа сбережения будет получать вкладчик, отмечает ФАН.

Тем временем экономист Валерий Сенков рассказал, куда нужно вкладывать денежные средства, чтобы приумножить свой капитал. Для этого, по мнению эксперта, нужно рассматривать накопление денег как постоянную цель. Он посоветовал ежемесячно откладывать определенную сумму — независимо от дохода.

— Все это зависит от целей, преследуемых человеком. Исходя из этого должна выстраиваться и стратегия. Это могут быть накопления с помощью депозита, вклад в гособлигации или диверсификация займов, — подчеркнул Валерий Сенков.

Он считает, что от текущих доходов нужно сберегать определенную сумму денег. Можно открыть счет, чтобы копить их там, отмечает Nation News.

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