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Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар
Фото: Pixabay

Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Кирилл Николаев

Экономика

Россиянам стоит ждать сюрпризов не от валютных курсов, а от долларовой инфляции. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По его словам, на фоне вливания в экономику значительного объема ликвидности и ростом госдолга США столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении. Это может привести к повышенной долларовой инфляции. В настоящее время она составляет 4,2 процента. Этот показатель является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет, сообщает агентство «Прайм».

Он напомнил, что повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек и ослаблению валюты. Все это приводит к новому витку инфляции. На фоне последних событий Русецкий посоветовал хранить валютные сбережения с помощью более доходных рисковых инструментов – акций в долларах США и облигаций развивающихся стран, сырьевых активах.

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