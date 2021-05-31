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Шойгу сообщил, что Россия создаст новые военные соединения у западных границ
Фото: Минобороны РФ

Шойгу сообщил, что Россия создаст новые военные соединения у западных границ

Полина Долганова

Внешняя политика

Около 20 новых соединений и частей появятся в Западном военном округе России до конца 2021 года. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, эти действия можно расценивать как ответ на активность стран НАТО во главе с США, военная техника которых нередко присутствует у российских границ.

— Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск, — уточнил Шойгу.

Отмечается, что в этом году войска Западного военного округа укомплектуют двумя тысячами единиц оружия. Кроме того, войска продолжат совершенствовать навыки личного состава и органов внутреннего управления, добавил Шойгу.

Министр отметил, что интенсивность отработки необходимых задач по боевой подготовке повысилась на 30 процентов, а налет авиации округа — на четыре процента, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американские воздушные силы совершат полет над всеми 30 странами, входящими в состав НАТО, в Северной Америке и Европе.

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