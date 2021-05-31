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Диетолог дал рекомендации, как повысить уровень гемоглобина в крови
Фото: pixabay.com

Диетолог дал рекомендации, как повысить уровень гемоглобина в крови

Елена Фролова

Здоровье

Правильное питание и отказ от употребления чая помогут человеку повысить уровень гемоглобина в крови. Такого мнения придерживается врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Эксперт считает, что дефицит гемоглобина является заболеванием, с которым нужно обращаться за помощью к медицинскому специалисту. Железодефицитная анемия всегда вторична. У нее есть много причин, от которых зависит то или иное лечение.

— Это заболевание образуется из-за дефицита железа или проблем с его усвоением. Важно потреблять больше обогащенных железом продуктов. В их числе рыба, курица и мясо, — объяснил Михаил Гинзбург.

По его словам, для того, чтобы организм усваивал данный элемент, ему нужна аскорбиновая кислота, которая есть в овощах и фруктах. Эксперт посоветовал есть мясо с овощами, отмечает Nation News.

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