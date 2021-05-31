Компания Air France отменила рейс из Парижа в Москву

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Рейс французской авиакомпании Air France, который должен был состояться в понедельник, 31 мая, отменен. Информация следует из данных на сайте парижского аэропорта Шарль де Голль.

Отмечается, что самолет должен был вылететь в 9:25 (10:25 по московскому времени — прим. «ВМ»).

В пресс-службе авиакомпании РИА Новости рассказали, что проверяют информацию по рейсу и дадут комментарии позднее.

Ранее представитель Air France объяснил отмену рейса из Парижа в Москву 27 мая. Инцидент произошел по причине отсутствия специального разрешения со стороны России.

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