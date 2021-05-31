Глава подмосковного Орехово-Зуева рассказал, как преобразился округ

Фото: minblag.mosreg.ru

Спустя много лет после «застоя» в подмосковном Орехово-Зуеве появились игровые площадки, новые парки, зоны для отдыха всей семьей, IT-лаборатории, школы и детские сады. На сегодняшний день это место часто называют «русским Манчестером» и восточной жемчужиной Московской области. Об этом сообщил глава городского округа Геннадий Панин.

— Еще совсем недавно Орехово-Зуево ассоциировалось у людей со 101-м километром. И так считали не только москвичи, — рассказал Геннадий Панин.

По его словам, многие жители Орехово-Зуева смотрели на другие города Подмосковья, считая свой безнадежной периферией. Однако теперь молодые люди с большим удовольствием проводят больше времени в парках, фотографируются, а Орехово-Зуево указывается в геолокации. Кроме того, в городе проводятся культурные фестивали округа, которые входят в десятку лучших туристических событий Подмосковья, отмечает телеканал 360.

Читайте также: Жителей столицы пригласили на подмосковные фестивали