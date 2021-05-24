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Жителей столицы пригласили на подмосковные фестивали
Фото: Наталья Покровская / Вечерняя Москва

Жителей столицы пригласили на подмосковные фестивали

Кирилл Николаев

Культура

В конце мая на территории Московской области проходит сразу несколько интересных фестивалей. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Мелихове до 30 мая пройдет XXI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Свои постановки представят более 20 коллективов. До места проведения мероприятия можно добраться на автобусе № 265 от станции метро «Южная».

XVII Бахрушинский благотворительный фестиваль пройдет в Зарайске до 31 мая. Гостей ждут спектакли и творческие вечера, в которых примут участие заслуженные артисты и студенты. Добраться до фестиваля можно на автобусе № 330, а также на электричке от Казанского вокзала.

Жителей столицы пригласили на подмосковные фестивалиФото: Telegram / Дептранс

С 28 по 30 мая в Орехово-Зуеве состоится фестиваль «OZ-fest». Мероприятие пройдет на набережной креативного кластера «Стачка». Лучшие граффити-художники России распишут стены Морозовских мануфактур. Добраться до фестиваля можно на электричке от Курского вокзала.

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