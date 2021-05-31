Мужчина напал на пожилую москвичку в сквере ради золотой цепочки с кулоном. Видео

Фото: exp.mos.ru

Россия, Москва, улица Знаменка Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении грабежа в центре столицы. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, подозреваемый напал на 56-летнюю женщину в безлюдном месте — в сквере на улице Знаменке. Злоумышленник сорвал с шеи своей жертвы золотую цепочку с кулоном, затем повалил ее на землю, несколько раз ударил и выхватил сумку. Общий материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Оренбургской области задержали подозреваемого — 37-летнего приезжего, — заключил Васенин.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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