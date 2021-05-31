Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчину на два месяца

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Суд арестовал на два месяца Сергея Болкова, который устроил стрельбу в Екатеринбурге. Решение об аресте озвучил судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга в понедельник, 31 мая.

— Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 29 июля, — цитирует судью ТАСС.

Видео: Ruptly

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео допроса 48-летнего жителя Екатеринбурга, который устроил стрельбу в городе. На все вопросы подозреваемый отвечал односложно: «не помню» или «нет».

Напомним, в воскресенье, 30 мая, 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме на улице Бородина. В результате инцидента пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка.

Позже стрелку предъявили обвинения в покушении на убийство двух лиц и в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчина признал вину в зале суда.

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