Кравцов заявил о важности проекта о приоритетном зачислении братьев и сестер в одну школу

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Министерство просвещения РФ оперативно проработает предложение о приоритетном зачислении в школу братьев и сестер вне зависимости от адреса их прописки. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Уточняется, что из нормы существующего закона, касающегося права зачисления в одну школу братьев и сестер, предлагают исключить условие их проживания в одной семье и по одному адресу. Это прозвучало на форуме «Большой семейный совет».

— Все предложения, которые сегодня прозвучали, мы отработаем, особенно то предложение... по поводу записи в школу братьев и сестер. Вот эта бюрократия по поводу прописки. Я думаю, мы в оперативном порядке вот этот законопроект внесем и его реализуем, — цитирует Сергея Кравцова РИА Новости.

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