Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кравцов заявил о важности проекта о приоритетном зачислении братьев и сестер в одну школу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кравцов заявил о важности проекта о приоритетном зачислении братьев и сестер в одну школу

Юлия Павлушова

Образование

Министерство просвещения РФ оперативно проработает предложение о приоритетном зачислении в школу братьев и сестер вне зависимости от адреса их прописки. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Уточняется, что из нормы существующего закона, касающегося права зачисления в одну школу братьев и сестер, предлагают исключить условие их проживания в одной семье и по одному адресу. Это прозвучало на форуме «Большой семейный совет».

— Все предложения, которые сегодня прозвучали, мы отработаем, особенно то предложение... по поводу записи в школу братьев и сестер. Вот эта бюрократия по поводу прописки. Я думаю, мы в оперативном порядке вот этот законопроект внесем и его реализуем, — цитирует Сергея Кравцова РИА Новости.

Ранее москвичам напомнили о приеме детей в новые детские сады и школы.

Читайте также: Правительство РФ выделит около 145 миллиардов рублей на строительство школ

законопроектшколадети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте