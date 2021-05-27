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Москвичам напомнили о приеме детей в новые детские сады и школы
Фото: freepik.com

Москвичам напомнили о приеме детей в новые детские сады и школы

Юлия Павлушова

Город

К концу весны родителям столицы рекомендовали заранее подумать о зачислении детей в детский сад или школу. Такую тему в четверг, 27 мая, поднял официальный Telegram-канал сайта мэра Москвы.

Уточняется, что горожане могут выбрать для своих детей сад или школу неподалеку от дома. Это можно сделать на портале главы столицы.

Устроить ребенка можно в новые образовательные учреждения. Например, новую школу построили в поселении Сосенском, а также на проспекте Вернадского столицы. Кроме того, открылся детский садик в Люблине.

Ранее сообщалось, что пять тысяч психолого-педагогических классов планируют открыть в школах РФ.

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