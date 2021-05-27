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Детский сад на 140 мест сдали в эксплуатацию на юго-востоке Москвы
Фото: М. Мишин/ пресс-служба мэра и правительства Москвы

Детский сад на 140 мест сдали в эксплуатацию на юго-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Цимлянская улица, 3с4 Карта всех событий

Новый детский сад, рассчитанный на 140 мест, ввели в эксплуатацию в Люблине. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко. Оценку качества объекта провели специалисты ведомства.

Двухэтажный детский сад находится на улице Цимлянской, дом 3, строение 4. Он входит в состав жилого комплекса и был построен за счет инвестора.

В здании разместят помещения с игровыми комнатами и спальнями для каждой группы, музыкальный и физкультурный залы, раздевалки и санузлы. Также в садике оборудуют помещение для проведения кружков, кабинеты логопеда и психолога, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Войковском районе столицы.

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Люблинодетидетский сад
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