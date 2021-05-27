Школу для 550 детей достроили на западе Москвы

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Россия, Москва, проспект Вернадского, 98 Карта всех событий

Школу, рассчитанную на 550 мест, достроили на западе столицы. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко. Качество здания проверили эксперты ведомства.

Новая школа находится на проспекте Вернадского, владение 98. Уточняется, что объект площадью 12,1 тысячи квадратных метров входил в число долгостроев. Теперь готовятся документы для разрешения ввода здания в эксплуатацию.

Уточняется, что в школе разместят учебные классы с рекреациями, большой и малый спортивные залы, актовый и выставочный залы, фотостудию и технический центр. В порядок привели и наружную территорию. Здесь установили спортплощадки с безопасным покрытием, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что детский сад на 140 мест сдали в эксплуатацию на юго-востоке Москвы.

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