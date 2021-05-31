Врач рассказал о рационе, который поможет сдать ЕГЭ
Улучшить концентрацию внимания, повысить стрессоустойчивость и уровень логического мышления для сдачи ЕГЭ поможет полезная для мозга еда. Об этом рассказал врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.
По его словам, выпускникам лучше исключить из рациона фастфуд и чипсы, также лучше избегать диет.
— Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты, — сказал специалист.
Он отметил, что для завтрака перед экзаменом подойдут каши, цельнозерновой хлеб, яйцо, творог, сыр, сливочное масло, авокадо, орехи и морская рыба.
Тимур Асанов добавил, что на самом экзамене в качестве перекуса подойдут фрукты, немного черного шоколада, орехи и хлебцы, из напитков лучше всего взять с собой воду, сообщает РИА Новости.
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