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Врач рассказал о рационе, который поможет сдать ЕГЭ
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Врач рассказал о рационе, который поможет сдать ЕГЭ

Виктория Родимкина

Здоровье

Улучшить концентрацию внимания, повысить стрессоустойчивость и уровень логического мышления для сдачи ЕГЭ поможет полезная для мозга еда. Об этом рассказал врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.

По его словам, выпускникам лучше исключить из рациона фастфуд и чипсы, также лучше избегать диет.

— Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты, — сказал специалист.

Он отметил, что для завтрака перед экзаменом подойдут каши, цельнозерновой хлеб, яйцо, творог, сыр, сливочное масло, авокадо, орехи и морская рыба.

Тимур Асанов добавил, что на самом экзамене в качестве перекуса подойдут фрукты, немного черного шоколада, орехи и хлебцы, из напитков лучше всего взять с собой воду, сообщает РИА Новости.

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