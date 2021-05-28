Врач рассказала, какие продукты следует употреблять в стрессовый период

Фото: pixabay.com

В стрессовый период сдачи экзаменов — например, во время ЕГЭ или сессии в университете — рекомендуется употреблять больше продуктов, которые содержат витамины группы В. Об этом рассказала главный врач поликлиники Российского университета транспорта Ксения Китанина.

— Каждый витамин группы В важен для нашего хорошего самочувствия, а витамины B12 и B6 участвуют в процессе синтезирования серотонина. Источники витаминов группы В — говяжья печень, куриная грудка, яйца, рыба, бобовые, молоко, — отметила врач.

Кроме того, специалист посоветовала есть больше молочных продуктов, а также бананы, орехи и темный шоколад. Особенно полезно в стрессовый период употреблять финики, так как в них содержится триптофан — своего рода натуральный антидепрессант.

По словам Китаниной, важно не допустить дефицита магния. Нехватка этого элемента в организме и стресс могут быть взаимосвязанными процессами. Магний содержится в рыбе, бобах, бананах и листовой зелени.

Ранее доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, как выпускникам избежать стресса перед экзаменами. Эксперт пояснила, что при подготовке к ЕГЭ у школьника могут возникнуть тревога и напряжение, которые нарушают психологическое здоровье подростка.

Читайте также: «Экзамен – не катастрофа»: названы советы, как поддержать ребенка накануне ЕГЭ