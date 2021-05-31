«Благородная красота»: София Ротару опубликовала фото 20-летней внучки

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию своей внучки Софии и поздравила ее с 20-летием.

На черно-белом фото девушка позирует в черной одежде и с гладкой прической.

Певица пожелала внучке здоровья, счастья и успеха.

— Дорогая моя Сонечка! С днем рождения! Люблю и горжусь тобой! — подписала публикацию София Ротару.

Подписчики присоединились к поздравлениям:«С днем рождения прекрасную девушку Софию-младшую! Пусть будет здорова, успешна и счастлива!»; «Поздравляем! Какая же благородная красота. Восторг!»; «Красавица».

Ранее Ротару опубликовала фотографию с невесткой.

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