Почти полкилограмма наркотиков нашли в квартире чемпиона по легкой атлетике

Фото: РИА Новости

В квартире у российского спортсмена Ильгизара Сафиуллина обнаружили 471 грамм наркотического вещества — мефедрона. Об этом стало известно в понедельник, 31 мая.

Обыски прошли в московской квартире Сафиуллина. На данный момент он задержан и находится под следствием по подозрению в сбыте наркотиков. Обнаруженные в ходе обысков запрещенные вещества отправлены на экспертизу, сообщает Telegram-канал 112.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД

Ильгизару Сафиуллину 28 лет. Он чемпион России в беге с препятствиями на дистанции 3000 метров среди юниоров (2010 год), а также чемпион Европы по кроссу среди молодежи (2014 год).

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