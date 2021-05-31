Минтруд предложил собирать данные о снижении доходов россиян в системе соцобеспечения
Сведения о снижении дохода семьи предложили направлять в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Такой документ опубликовали на федеральном портале проектов правовых актов.
Уточняется, что предложение внесло на рассмотрение Министерство труда и социальной защиты РФ. В случае его принятия ФНС сможет помочь в выявлении граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это позволит предоставлять им информацию о мерах поддержки и оказывать помощь со стороны государства в беззаявительном порядке.
Кроме того, данные, попавшие в ЕГИССО, помогут определить степень нуждаемости гражданина для принятия решения об оказании ему помощи.
Ранее кабмин расширил перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке.
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