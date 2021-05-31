Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Человеческие останки нашли на месте гибели звезды сериала «Тарзан» Джозефа Лара
Фото: youtube.com

Человеческие останки нашли на месте гибели звезды сериала «Тарзан» Джозефа Лара

Виктория Родимкина

Происшествия

Спасатели обнаружили человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат звезде сериала «Тарзан: история приключений» Джозефу Ларе, который накануне попал в авиакатастрофу.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что 58-летний Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси в США. Вместе с ним на борту находились еще шесть человек, среди которых его жена Гвен Шамблин.

— Поле обломков составляет примерно полмили в ширину, — рассказал капитан пожарной охраны округа Резерфорд Джон Ингл.

Пока нет точного ответа, принадлежат ли найденные останки погибшему актеру. Экстренные службы продолжают работы на месте случившегося, пропавших разыскивают вертолеты, сообщает газета Tennessean.

Издание со ссылкой на FAA (Федеральное управление гражданской авиации США — прим. «ВМ») добавляет, что за несколько секунд до катастрофы в кабине сработал сигнал, оповещающий о механической поломке самолета, который был построен около 40 лет назад.

Читайте также: Власти ЦАР уведомили Россию о гибели троих россиян при подрыве мины

актермассовая гибель людейТарзан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте