Человеческие останки нашли на месте гибели звезды сериала «Тарзан» Джозефа Лара

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Спасатели обнаружили человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат звезде сериала «Тарзан: история приключений» Джозефу Ларе, который накануне попал в авиакатастрофу.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что 58-летний Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси в США. Вместе с ним на борту находились еще шесть человек, среди которых его жена Гвен Шамблин.

— Поле обломков составляет примерно полмили в ширину, — рассказал капитан пожарной охраны округа Резерфорд Джон Ингл.

Пока нет точного ответа, принадлежат ли найденные останки погибшему актеру. Экстренные службы продолжают работы на месте случившегося, пропавших разыскивают вертолеты, сообщает газета Tennessean.

Издание со ссылкой на FAA (Федеральное управление гражданской авиации США — прим. «ВМ») добавляет, что за несколько секунд до катастрофы в кабине сработал сигнал, оповещающий о механической поломке самолета, который был построен около 40 лет назад.

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