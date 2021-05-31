Теннисист Медведев впервые пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

Фото: instagram.com/medwed33

Вторая ракетка мира, российский спортсмен Даниил Медведев впервые в своей карьере смог пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже.

В матче первого раунда второго в сезоне турнира Большого шлема, состоявшегося 31 мая, россиянин обыграл казахстанского теннисиста Андрея Бублика. Встреча, длившаяся 1 час 54 минуты завершилась со счетом 6:3, 6:3. 7:5.

Ранее Даниил Медведев, выступая на «Ролан Гаррос», четыре раза вылетал в первом круге.

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