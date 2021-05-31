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Движение автобусов на Митинской улице восстановили после аварии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение автобусов на Митинской улице восстановили после аварии

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Митинская улица Карта всех событий

График движения автобусов сбился из-за аварии, произошедшей на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

ДТП произошло на Митинской улице, неподалеку от дома 52. Из-за этого задержались автобусы № 451, 614, 614к, 741, 846, С3 и 959. На месте работали экстренные службы.

— Восстановлено движение автобусов на Митинской улице, — отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что таксист сбил насмерть пешехода на Волгоградском проспекте.

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