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Итальянец объяснил манящую загадку русских женщин
Фото: pixabay.com

Итальянец объяснил манящую загадку русских женщин

Елена Фролова

Общество

Русские женщины являются самыми прекрасными и загадочными — к этому выводу приходят большинство иностранцев. Однако вся эта загадка объясняется знаменитой цитатой из кинофильма «Служебный роман»: «Ой, как не хочется… Боже мой, как не хочется… Но надо идти руководить!».

Итальянец Джанни Бандьера настолько проникся красотой и женственностью русских представительниц прекрасного пола, что написал и издал книгу о том, как жениться на русской женщине.

— Женственность, элегантность, манера себя вести... В России женщины умеют быть женщинами, а мужчины — мужчинами, — подчеркнул иностранец.

По его словам, в Европе уже практически стерты границы между полами. Например, в Италии, как пояснил Джанни Бандьера, женщины чаще стали подражать представителям сильного пола. Они копируют стиль одежды, манеру говорить, более агрессивное поведение. Он утверждает, что там стало почти невозможно познакомиться с понравившейся женщиной, именно поэтому мужчины «потеряли ориентиры».

Помимо этого, иностранец добавил, что русские женщины искусно умеют совмещать работу с домашними делами. Кроме того, они не чувствуют никаких ущемлений в своих правах в профессиональной сфере деятельности. А вот европейки постоянно за что-то борются, отмечает «Царьград».

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