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Убийца воспитательницы в детском саду в Воскресенске получил 11 лет колонии строгого режима
Фото: СК РФ

Убийца воспитательницы в детском саду в Воскресенске получил 11 лет колонии строгого режима

Юлия Павлушова

Происшествия

Жителя Воскресенска приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство жены. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, 54-летний мужчина в августе прошлого года пробрался в детский сад, где работала его супруга. Он ударил женщину ножом в шею и туловище, а также по рукам. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Обвиняемый признался, что убил жену из ревности.

В понедельник, 31 мая, в одной из квартир подмосковного Щелкова произошел похожий случай. Следователи нашли тела четырех человек: главы семейства, его жены и двух дочерей. По имеющимся данным, мужчина зарезал всю свою семью и после этого свел счеты с жизнью.

Подруга одной из убитых девочек рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что семья планировала в середине лета переехать. Что известно об этой трагедии и почему она произошла, выясняла «ВМ».

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