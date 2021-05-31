Экс-игрок КХЛ Абдуллин устроил матч со звездами хоккея для дворовой команды из Строгино

Фото: личный архив Дениса Абдуллина

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Строгино Карта всех событий

Звезды российского хоккея сыграли с дворовой командой «Дружина» в рамках благотворительного проекта бывшего игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чемпиона России и основателя хоккейной академии Дениса Абдуллина.

— Прошел гала-матч детей из дворовой команды. Участники были поделены поровну: в каждой из команд половина ребят, половина звезд российского хоккея. Счет по итогам дружеского матча составил 9:9, — рассказал Абдуллин.

Отмечается, что зимой прошлого года хоккеист взял шефство над секцией из столичного Строгино, которая была на грани закрытия. В результате всего за несколько недель число участников выросло до 70.

Дети во время игры почувствовали себя настоящими спортсменами, они в восторге, заверила член родительского комитета Ольга.

Фото: личный архив Дениса Абдуллина

Матч дал начало разработке проекта «Звезда рождается во дворе», отметил Абдуллин.

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