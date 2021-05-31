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Рособрнадзор рассказал о проведении первых экзаменов основного периода ЕГЭ
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Рособрнадзор рассказал о проведении первых экзаменов основного периода ЕГЭ

Виктория Родимкина

Образование

Первые испытания в рамках основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) прошли в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в понедельник, 31 мая.

Выпускники 31 мая сдали первые экзамены по географии, химии и литературе. На сдачу этих предметов зарегистрировались около 184 тысяч человек. Для проведения Единого госэкзамена были задействованы свыше 3,7 тысячи экзаменационных пунктов.

— На участие в ЕГЭ по географии заявилось около 20 тысяч человек, на ЕГЭ по литературе — почти 60 тысяч человек, на ЕГЭ по химии — около 104 тысяч участников, — отметили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что минимальный балл на экзамене по географии составляет 37, по литературе — 32, по химии — 36. Результаты экзаменов станут известны не позднее 17 июня.

По предварительной информации, с ЕГЭ были удалены за нарушения 43 человека, добавили в Рособрнадзоре.

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Рособрнадзоритоговый экзаменЕГЭ
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