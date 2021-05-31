Мария Захарова назвала антироссийские санкции ЕС нелегитимными

Фото: МИД РФ

Односторонние санкции со стороны Брюсселя в отношении России неэффективны и нелегитимны. Об этом в понедельник, 31 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что эти санкции имеют порочную траекторию увязания Евросоюза в собственных ошибках. Кроме того, дипломат напомнила об интересном моменте во время переговоров глав МИД РФ и Португалии Сергея Лаврова и Аугушту Сантуша Силвы. Португальский министр заявил, что перепутал галстуки и надел шейный платок не нынешнего председательства Португалии в ЕС, а галстук 2007​​​ года.

— На что Сергей Викторович ответил, что неплохо было бы в ту атмосферу взаимодействия России и ЕС вернуться, потому что много было наработано и много было запланировано. Это первый блок. Второй блок — это, наверное, понять, осознать и принять какие-то решения об односторонних санкциях, потому что они абсолютно нелегитимны, — сказала российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Мария Захарова заявила об отсутствии «западных припадков» после посадки самолета Ryanair в Берлине.

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