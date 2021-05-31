Захарова заявила об отсутствии «западных припадков» после посадки самолета Ryanair в Берлине

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку в Берлине самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом в понедельник, 31 мая, она написала на своей странице в Facebook.

Борт, летевший из Берлина в Краков, приземлился в столице Германии после уведомления от диспетчеров о потенциальной угрозе на борту. Внутри воздушного судна находились 160 человек, они были эвакуированы по прилете. Позже багаж пассажиров был осмотрен, взрывоопасных устройств обнаружено не было.

— О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое, — отметила Мария Захарова.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого в итоге задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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