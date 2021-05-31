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Патрушев назвал информационную безопасность приоритетом России
Фото: Администрация президента РФ

Патрушев назвал информационную безопасность приоритетом России

Юлия Павлушова

Внутренняя политика

Информационная безопасность обозначена как один из главных приоритетов в новой редакции стратегии нацбезопасности России. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что необходимость формирования нового стратегического национального приоритета вызвана усилением угроз с использованием IT-технологий, а также увеличением числа компьютерных атак на российские информационные ресурсы. Кроме того, вызывает беспокойство рост преступности с применением цифровых технологий.

— При этом Россия выступает за развитие международного сотрудничества в интересах формирования глобального международно-правового режима, обеспечивающего безопасное и равноправное использование информационно-коммуникационных технологий, — цитирует Николая Патрушева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по нацбезопасности. Они провели консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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