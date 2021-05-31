Маршруты автобусов на западе Москвы временно поменяют в связи со строительством станции БКЛ

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Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Маршруты автобусов на улице Удальцова временно поменяют в связи со строительством станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 31 мая.

Так, вместо части улицы Удальцова по улицам Раменки и Светланова поедут автобусы № 120, 661 и 830. Кроме того, автобус № 325 не будет делать остановку около станции метро «Мичуринский проспект» — он поедет по улицам Лобачевского и Коштоянца, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram/DtOperativno

Ранее дептранс рассказал о мерах по обеспечению безопасного движения.

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