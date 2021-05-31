Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Маршруты автобусов на западе Москвы временно поменяют в связи со строительством станции БКЛ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Маршруты автобусов на западе Москвы временно поменяют в связи со строительством станции БКЛ

Иван Юминов

Транспорт
Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Маршруты автобусов на улице Удальцова временно поменяют в связи со строительством станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 31 мая.

Так, вместо части улицы Удальцова по улицам Раменки и Светланова поедут автобусы № 120, 661 и 830. Кроме того, автобус № 325 не будет делать остановку около станции метро «Мичуринский проспект» — он поедет по улицам Лобачевского и Коштоянца, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршруты автобусов на западе Москвы временно поменяют в связи со строительством станции БКЛФото: Telegram/DtOperativno

Ранее дептранс рассказал о мерах по обеспечению безопасного движения.

Читайте также: Столичным водителям напомнили о правилах парковки

изменение маршрутаЗАОДепартамент транспорта Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте