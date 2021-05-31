«Нереальная»: Каменских очаровала поклонников откровенным снимком на пляже
Певица Настя Каменских опубликовала на странице в Instagram снимок с пляжа. На фото артистка позирует в купальнике черного цвета и легкой накидке.
— После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение — это всегда начало чего-то нового, — подписала публикацию исполнительница.
Поклонникам снимок понравился в полной мере.
«Шикарное тело»; «Кровь с молоком. Очаровательная и неповторимая»; «Нереальная», — написали фолловеры.
Ранее Каменских рассказала о проблемах, которые заставили ее уехать в Мексику.
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