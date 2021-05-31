Долина ответила хейтерам на оскорбления после конфликта с Карнавал

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Лариса Долина продолжает получать угрозы и критику от хейтеров после конфликта с блогером Валей Karna.val.

Народная артистка хочет поскорее забыть скандальную историю, поэтому она решила блокировать надоедливых ненавистников. Об этом она заявила на своей странице в Instagram. К посту звезда прикрепила видеообращение.

— Ваши музыкальные вкусы с возрастом поменяются — я вам этого искренне желаю. А пока убираю вас с моей страницы. Потому что хамство и злобу я не терплю, — пояснила Лариса Долина.

Напомним, звездным скандалом отметился выпуск шоу Максима Галкина «Музыкалити». Серия вышла на YouTube 8 апреля. Гостьями стали певица Лариса Долина и тикток-блогер Валя Karna.val.

Диалог между знаменитостями сразу не заладился. В эфире Валя Karna.val заявила, что артисту не нужен талант, чтобы успешно выступать на сцене. Такое мнение задело Ларису Долину — она в резкой форме раскритиковала позицию своей визави.

Ранее певица Слава защитила Karna.val после скандала на шоу Галкина.

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