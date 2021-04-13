«Загнобила девочку»: певица Слава защитила Karna.val после скандала на шоу Галкина

Фото: vk.com/slava_official_club

Певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, решила поддержать тиктокершу Валю Karna.val после ее недавнего конфликта с артисткой Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина «Музыкалити».

После этого скандала телеведущая Лера Кудрявцева встала на сторону Долиной. Слава же в своем Instagram-аккаунте возмутилась, что обвиняющие молодежь в деградации сами не отличаются интеллектом.

— Сейчас случайно телевизор включила перед сном. Вот эти люди там... Лера Кудрявцева — хорошая баба, вообще не спорю. Они топят за Ларису Долину, которая загнобила эту бедную девочку ни за что. Вот эти похабные программы, грязнючие, ну ниже некуда. Вот они говорят о том, что им страшно, что их дети живут в такое время, — цитирует Славу Пятый канал.

Она добавила, что ей страшно, что «мы живем в такое время, когда по каждому телеканалу показывают» передачи, в которых «ни принципов, ни морали, ничего не осталось».

Ранее певица Лариса Долина и тикток-блогерша Валя Karna.val поспорили на тему того, нужен ли артисту талант, чтобы выступать на сцене. Валя Karna.val заявила, что любой, кому нравится петь, может это делать, независимо от наличия таланта. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину. Она в резкой форме раскритиковала позицию тикток-блогерши.

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