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Полиция пресекла деятельность нарколаборатории на дому в Подмосковье
Фото: moscow-live

Полиция пресекла деятельность нарколаборатории на дому в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Подмосковье задержали 20-летнего жителя Зеленограда, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Об этом говорится на сайте МВД Медиа.

Молодой человек арендовал квартиру в поселке Андреевка, где организовал лабораторию по производству наркотиков. Полиция провела обыск в доме подозреваемого и обнаружила специальное оборудование, а также 12 стеклянных емкостей с жидкостью.

Специалисты провели исследование и установили, что изъятая смесь содержит порядка 500 граммов мефедрона.

Злоумышленник признался, что изготавливал наркотические вещества для продажи в интернете. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве мужчины в Москве в 2003 году задержали.

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ПодмосковьеНаркотические веществаполиция
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