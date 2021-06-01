Юных москвичей пригласили прогуляться по местам из мультфильмов

Кадр из мультфильма «Старая пластинка»

Новую виртуальную экскурсию по местам Москвы, которые можно увидеть в разных мультфильмах, представил интернет-проект «Прогулки со Львом-хранителем» накануне Дня защиты детей.

— В любимых многими мультфильмах можно найти интересные кадры, где художники изобразили существующие в реальности московские пейзажи. Для пятого, юбилейного маршрута в чат-боте Мосгорнаследия мы подобрали 10 самых ярких точек. С удовольствием приглашаем маленьких москвичей и их родителей вспомнить, а может, и посмотреть впервые добрые мультфильмы, а потом вместе с нашим Львом-хранителем прогуляться по этим местам, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Пешая прогулка займет около двух часов. Ее маршрут пройдет через Красную площадь, Бульварное кольцо, Крымский мост и здание Моссовета, Пушкинскую площадь и ВДНХ, а также станции метро «Парк культуры», «Площадь Революции» и другие запечатленные в мультфильмах объекты. Об истории этих достопримечательностей во время прогулки расскажет бот с помощью коротких сообщений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичей пригласили поучаствовать в викторинах об истории Дня защиты детей.

Читайте также: Столичные библиотеки пригласили школьников на онлайн-программу летнего чтения