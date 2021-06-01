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Юных москвичей пригласили прогуляться по местам из мультфильмов
Кадр из мультфильма «Старая пластинка»

Юных москвичей пригласили прогуляться по местам из мультфильмов

Анастасия Колоскова

Город

Новую виртуальную экскурсию по местам Москвы, которые можно увидеть в разных мультфильмах, представил интернет-проект «Прогулки со Львом-хранителем» накануне Дня защиты детей.

— В любимых многими мультфильмах можно найти интересные кадры, где художники изобразили существующие в реальности московские пейзажи. Для пятого, юбилейного маршрута в чат-боте Мосгорнаследия мы подобрали 10 самых ярких точек. С удовольствием приглашаем маленьких москвичей и их родителей вспомнить, а может, и посмотреть впервые добрые мультфильмы, а потом вместе с нашим Львом-хранителем прогуляться по этим местам, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Пешая прогулка займет около двух часов. Ее маршрут пройдет через Красную площадь, Бульварное кольцо, Крымский мост и здание Моссовета, Пушкинскую площадь и ВДНХ, а также станции метро «Парк культуры», «Площадь Революции» и другие запечатленные в мультфильмах объекты. Об истории этих достопримечательностей во время прогулки расскажет бот с помощью коротких сообщений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичей пригласили поучаствовать в викторинах об истории Дня защиты детей.

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Прогулки по Москвемультфильмы для детейчат-бот
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