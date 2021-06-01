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Столичные библиотеки пригласили школьников на онлайн-программу летнего чтения
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные библиотеки пригласили школьников на онлайн-программу летнего чтения

Анастасия Колоскова

Город

Столичные библиотеки организовали программу летнего чтения на тему «В городе и за городом», которая продлится с 1 июня по 31 августа. Участникам предлагается прочитать не менее трех произведений и рассказать о своих впечатлениях в специальных онлайн-дневниках.

На сайте Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара опубликован список книг, соответствующихзаявленной теме. Также там разместили перечень бесплатных интернет-ресурсов, где рекомендованные произведения можно найти в онлайн-формате. Основная часть произведений принадлежит современным авторам, отмеченных престижными премиями.

Списки разделены на группы для дошкольников, учеников младших классов, учеников средних классов и для старшеклассников.

Так, самым маленьким читателям предлагается книга «Первое путешествие маленького чемоданчика» Марины Аромштам, удостоенная премией Корнея Чуковского в 2020 году как лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет.

Ребят постарше может заинтересовать повесть Евгении Басовой «Наша земля — дышит», получившей аналогичную премию в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Ученикам средних классов рекомендуют произведение «Болотница» Татьяны Мастрюковой, «Лето в деревне» Зины Суровой и другие.

Для подростков старше 16 лет приготовили произведение Эдуарда Веркина «Осеннее солнце», а также «Детство Левы» Бориса Минаева, «Камень, ножницы, бумага» Инес Гарланд и другие.

На сайте можно найти и шаблоны дневников читателей, в которых нужно писать отзывы о прочитанных книгах.

Заполненные дневники следует до 11 сентября отправить на адрес электронную почту библиотеки. До 20 сентября будут выбраны победители программы, которые получат призы, в том числе книги, сертификаты и скидки в книжных магазинах от партнеров программы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут продлить срок хранения библиотечных книг онлайн.

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