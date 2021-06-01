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Похудевшая на 21 килограмм Долина рассказала о своем черном списке продуктов
Фото: instagram/larisa.dolina.official

Похудевшая на 21 килограмм Долина рассказала о своем черном списке продуктов

Илья Ашуров

Звезды

Певица Лариса Долина смогла похудеть на 21 килограмм всего за полгода. Секретом своей диеты она поделилась в интервью Лере Кудрявцевой.

По словам исполнительницы, для того чтобы сбросить лишний вес, совершенно необязательно прибегать к крайним мерам — хирургическим операциям или отказу от еды и воды. Все, что необходимо для достижения своего идеального веса, — исключить из рациона определенные продукты. Причем набор запрещенных продуктов для каждого человека индивидуален, а узнать его помогут специалисты, ориентируясь на результаты анализов.

— Мне категорически нельзя никакие фрукты и никакие ягоды! Вообще! Во-первых, потому что там сахар. Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были, — рассказала артистка в эфире телеканала НТВ.

Также певица отметила, что в ее черный список попали брокколи, яйца, икра, хлеб, вафли, морковь и лук. Особенно тяжело Долиной дался отказ от любимых молочных продуктов. Зато из мяса и рыбы певице можно есть почти все, кроме говядины и телятины.

Кроме того, эксперты посоветовали Долиной отказаться от употребления чая. Этот напиток было рекомендовано заменить на кофе или воду.

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